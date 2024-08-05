تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

احتفال أحمد أمين قفة بهدفه ضد الزمالك

أعلن سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه الأساسي ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 22 من الدوري المصري.

ويقود أحمد أمين قفة هجوم الفريق بجانب أحمد نادر حواش.

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

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الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – مروان داوود

الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – محمد ناصر – عبد الله عادل – محمد حتحوت

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين قفة

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

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