"الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسم واحد.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن راتب السولية سيصل في الموسم الجديد مع الأهلي إلى 13 مليون جنيه وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين.

ويغيب عمرو السولية عن الأهلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة.

وانضم عمرو السولية البالغ من العمر 34 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

ومع الأهلي فاز السولية بالدوري المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، والسوبر المصري 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر 4 مرات، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات.

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