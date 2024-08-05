تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي

يقود ناصر منسي وسامسون أكينيولا هجوم الزمالك ضد إنبي، فيما يستمر محمود الشناوي في حراسة مرمى الفريق.

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

يقود ناصر منسي، وسامسون أكينيولا هجوم الفريق سويا، فيما يستمر محمود الشناوي في حراسة المرمى.

من جهة أخرى، يبدأ مصطفى الزناري في الدفاع بجانب حمزة المثلوثي، ويتواجد محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سيد عبد الله.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.