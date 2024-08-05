"الوقت المثالي للعب في إنجلترا".. وست هام يعلن التعاقد مع فولكروج

أعلن نادي وست هام التعاقد مع نيكلاس فولكروج لاعب بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع المهاجم الألماني حتى 2028.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن التعاقد تم مقابل 27 مليون يورو.

وقال فولكروج للموقع الرسمي لوست هام: "أنا سعيد بوجودي هنا، ولا أستطيع الانتظار حتى أخرج إلى الملعب لمقابلة زملائي الجدد".

وأنهى "أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، وبالنسبة لي هذا هو الوقت المثالي للانتقال إلى إنجلترا واللعب لفريق كبير مثل وست هام".

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق فإن فولكروج كان المهاجم البديل بالنسبة لوست هام بسبب مغالاة أستون فيلا وطلبهم 40 مليون جنيه استرليني للسماح لجون دوران بالرحيل.

وانضم فولكروج إلى دورتموند قادما من بريمين مقابل 17 مليون يورو في صيف 2023.

ولعب فولكروج 46 مباراة الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

وحصل فولكروج على جائزة هداف الدوري الألماني في موسم 2022-2023 بعدما سجل 16 هدفا.