"الوقت المثالي للعب في إنجلترا".. وست هام يعلن التعاقد مع فولكروج

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج

أعلن نادي وست هام التعاقد مع نيكلاس فولكروج لاعب بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع المهاجم الألماني حتى 2028.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن التعاقد تم مقابل 27 مليون يورو.

وقال فولكروج للموقع الرسمي لوست هام: "أنا سعيد بوجودي هنا، ولا أستطيع الانتظار حتى أخرج إلى الملعب لمقابلة زملائي الجدد".

وأنهى "أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، وبالنسبة لي هذا هو الوقت المثالي للانتقال إلى إنجلترا واللعب لفريق كبير مثل وست هام".

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق فإن فولكروج كان المهاجم البديل بالنسبة لوست هام بسبب مغالاة أستون فيلا وطلبهم 40 مليون جنيه استرليني للسماح لجون دوران بالرحيل.

وانضم فولكروج إلى دورتموند قادما من بريمين مقابل 17 مليون يورو في صيف 2023.

ولعب فولكروج 46 مباراة الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

وحصل فولكروج على جائزة هداف الدوري الألماني في موسم 2022-2023 بعدما سجل 16 هدفا.

نيكلاس فولكروج الدوري الألماني الدوري الإنجليزي وست هام بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
اتحاد جدة يعلن التعاقد مع حارس مايوركا.. وموقف إيديرسون رومانو: مارسيليا يستهدف التعاقد مع رولي فشلت محاولات تشيلسي.. رومانو: جالاجر وافق على الانتقال لـ أتليتكو "أشعر بالتوتر قليلا لكن سعيد".. سان جيرمان يعلن التعاقد مع نيفيز وعودة ريناتو لـ بنفيكا الشباب السعودي يتعاقد مع بونافينتورا البنك الأهلي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي لمدة 4 مواسم الأغلى سابقا في تاريخ أرسنال.. فياريال يتعاقد مع نيكولاس بيبي كما كشف في الجول.. شبيبة القبائل يعلن ضم والتر بواليا
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية تنفي اتهام لاعب الكرة الطائرة بالتحرش 17 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - الرئيس السيسي يوجه بإحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة 22 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أولمبياد باريس - شحاتة يعوض عيد في صفوف مصر أمام فرنسا 32 دقيقة | باريس 2024
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) إنبي.. جووول ناصر منسي 35 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - اتحاد السلاح يرد على الاتهامات بإهمال منتخب السيدات 42 دقيقة | باريس 2024
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
"الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو