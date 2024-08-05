عاد حيث حقق المجد.. ريفر بليت يعلن تعيين جاياردو مدربا للفريق

أعلن نادي ريفر بليت عودة مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق مرة أخرى.

وتعتبر هذه هي الولاية الثاني للمدرب الأرجنتيني مع ريفر بليت.

ووقع المدرب البالغ من العمر 48 عاما حتى 31 ديسمبر 2025.

¡BIENVENIDO A CASA, MUÑECO! 🏟️❤️ Marcelo Gallardo firmó su contrato e inicia su segundo ciclo como DT de River Plate. ¡A seguir escribiendo esta historia! #EstaHistoriaContinúa ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/aJUF76sX6Z — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة في الموسم الماضي في تجربة لم يشهد لها النجاح لتتم إقالته في نهاية الموسم.

وحقق جاياردو المجد مع بليت ويعتبر أحد المدربين التاريخيين للفريق.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.