بسبب الاستياء من الموعد.. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لمناقشة مصير كأس مصر

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم، كافة الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر لخوض اجتماع عاجل.

وستجتمع الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر مساء غد الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة، وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالبطولة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كشف في وقت سابق بأن "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وأضاف "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.