بسبب الاستياء من الموعد.. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لمناقشة مصير كأس مصر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 19:23

كتب : هاني العوضي

شعار اتحاد الكرة

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم، كافة الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر لخوض اجتماع عاجل.

وستجتمع الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر مساء غد الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة، وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالبطولة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ناري من كولر - هجوم قوي على اتحاد الكرة واعتراض على الصفقات واستنكار السؤال عن أفشة مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة إيقاف القيد مرتبط بما سيعلنه اتحاد الكرة اتحاد الكرة يصرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا "بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كشف في وقت سابق بأن "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وأضاف "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

اتحاد الكرة كأس مصر
نرشح لكم
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك "الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي طاقم حكام روماني بقيادة بيتريسكو يدير نهائي كأس رابطة الأندية بيراميدز يخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد جي جي في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة بسبب موعد مباراتي دوري الأبطال.. تعديل بشأن مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز خبر في الجول - بيراميدز يستقر على عدم التجديد لـ أحمد فتحي خبر في الجول - المقاولون العرب يقبل استقالة عماد النحاس
أخر الأخبار
تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
"الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - اتحاد الرماية ينفي إصابة عمر خالد للحكم 34 دقيقة | باريس 2024
"الوقت المثالي للعب في إنجلترا".. وست هام يعلن التعاقد مع فولكروج 37 دقيقة | ميركاتو
عاد حيث حقق المجد.. ريفر بليت يعلن تعيين جاياردو مدربا للفريق ساعة | أمريكا
بسبب الاستياء من الموعد.. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لمناقشة مصير كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يمدد تعاقد مهاب ياسر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو