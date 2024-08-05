سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يمدد تعاقد مهاب ياسر
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 19:10
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد مهاب ياسر لاعب فريق السلة للرجال.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك جدد تعاقد مهاب ياسر لمدة موسمين.
وكان يتبقى موسمين في تعاقد مهاب ياسر مع الزمالك أي كان ينتهي تعاقده في صيف 2026.
ووقع اللاعب منذ أيام قليلة على عقده الجديد.
ويمتد تعاقد مهاب ياسر الجديد حتى صيف 2028.
ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوفه للعودة لحصد الألقاب من جديد.
وتوج الزمالك بآخر ألقابه في دوري كرة السلة بموسم 2020 - 2021.
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