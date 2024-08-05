اتحاد جدة يعلن التعاقد مع حارس مايوركا.. وموقف إيديرسون

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

أعلن نادي اتحاد جدة التعاقد مع بردراج رايكوفيتش قادما من ريال مايوركا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الحارس الصربي على عقد حتى 2028.

وحسب التقارير الإخبارية فإن التعاقد تم مقابل 11 مليون يورو.

وكان اتحاد جدة في مفاوضات لمدة طويلة للتعاقد مع إيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس بأن المفاوضات بين الاتحاد وسيتي توقفت ولن تتم الصفقة خلال الصيف الجاري.

وتولى الفرنسي لوران بلان تدريب اتحاد جدة خلفا لمارسيلو جاياردو.

وخسر الاتحاد جميع مباريات الودية حتى الآن ضد كل من إلتشي وإشبيلية وفارينزي وريال بيتيس.

ويستعد لمواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.

الدوري السعودي ريال مايوركا اتحاد جدة مانشستر سيتي إيديرسون بدراج رايكوفيتش
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