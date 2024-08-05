رومانو: مارسيليا يستهدف التعاقد مع رولي

يستهدف نادي مارسيليا التعاقد مع جيرونيمو رولي حارس مرمى أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودعم النادي الفرنسي صفوفه بقوة في الصيف الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مارسيليا يرغب في التعاقد مع الحارس الأرجنتيني.

وشدد رومانو أن المحادثات بدأت بين مارسيليا وأياكس للاتفاق بشأن الصفقة.

ويشارك الحارس البالغ من العمر 32 عاما مع الأرجنتين خلال أولمبياد باريس 2024.

وانتقل رولي إلى أياكس في الصيف الماضي قادما من فياريال مقابل 8 ملايين يورو.

وتوج رولي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى كوبا أمريكا 2024.

ولعب رولي 8 مباريات مع أياكس خلال الموسم الماضي وتلقى 12 هدفا وحافظ على شباكه 3 مباريات.