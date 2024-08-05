استراحة أولمبياد باريس – المغرب (1)-(2) إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز إسبانيا والتأهل لنهائي أولمبياد باريس

ق 85: جووووول الثاني من إسبانيا خوانلو سانشيز

ق 65: جووووول فيرمن والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد

ق 45+8: أوووه أليكس بينا يسدد بقوة والكرة تصطدم في القائم

ق 45+4: الثاني يضيع بتسديدة من إلياس بن صغيري

ق 36: جوووووول رحيمي والأول للمغرب من ركلة جزاء

ق 33: ركلة جزااااء للمغرب بعد خطأ ضد ريتشاردسون

video:1

ق 21: منير المحمدي يتصدى لفرصة خطيرة من فيرمين لوبيز

ق 14: إصابة الحكم وتبديله بالحكم الرابع

انطلاق المباراة