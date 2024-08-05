استراحة أولمبياد باريس – المغرب (1)-(2) إسبانيا
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
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نهاية المباراة بفوز إسبانيا والتأهل لنهائي أولمبياد باريس
ق 85: جووووول الثاني من إسبانيا خوانلو سانشيز
ق 65: جووووول فيرمن والتعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد
ق 45+8: أوووه أليكس بينا يسدد بقوة والكرة تصطدم في القائم
ق 45+4: الثاني يضيع بتسديدة من إلياس بن صغيري
ق 36: جوووووول رحيمي والأول للمغرب من ركلة جزاء
ق 33: ركلة جزااااء للمغرب بعد خطأ ضد ريتشاردسون
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إصابة حكم مباراة المغرب وإسبانيا واستبداله ❌😱#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/rBdMuySoUG— FilGoal (@FilGoal) August 5, 2024
ق 21: منير المحمدي يتصدى لفرصة خطيرة من فيرمين لوبيز
ق 14: إصابة الحكم وتبديله بالحكم الرابع
انطلاق المباراة