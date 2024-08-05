أولمبياد باريس - في انتظار فرصة الترضية.. خسارة منيع ومؤمن ربيع بـ المصارعة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 18:17

كتب : محمد سمير

عبد اللطيف منيع - مصارعة رومانية

خسر الثنائي عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع في منافسات المصارعة الرومانية.

وودع عبد اللطيف منيع المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة من التشيلي ياسماني فيرنانديز بوزن 130 كجم.

وخسر عبد اللطيف منيع بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

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ويحتاج اللاعب المصري، أن يصل نظيره التشيلي إلى النهائي من أجل خوض منافسات الترضية على الميدالية البرونزية.

وكان منيع قد تأهل بعد إقصاء التركي حمزة بقير بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي.

ويلعب التشيلي ياسماني فيرنانديز أمام الصيني لينج زي مينج الساعة 10 مساء اليوم.

وحال وصول ياسماني إلى النهائي تقام منافسات الترضية والنهائي غدا الثلاثاء.

بينما مؤمن ربيع ودع المنافسات من ثمن النهائي بعد الخسارة من الصيني ساو ليجو 2-6.

وينتظر مؤمن ربيع تأهل الصيني إلى النهائي على أمل الوصول لمرحلة الترضية.

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