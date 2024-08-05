تشكيل أولمبياد باريس – رحيمي في هجوم المغرب.. وفيرمين يقود وسط إسبانيا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - المغرب الأولمبي - الأرجنتين الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

أعلن طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي تشكيل فريقه الأساسي ضد إسبانيا الأولمبي.

ويواجه المغرب الأولمبي منافسه إسبانيا الأولمبي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحدث تغيير وحيد في تشكيل المغرب الأولمبي عن المباراة الماضية ضد أمريكا الأولمبي بمشاركة إلياس بن صغير أساسيا على حساب بلال الخنوس.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي

خط الدفاع: أشرف حكيمي – أسامة العزوزي – مهدي بوكامير – زكريا الواحدي

خط الوسط: أسامة تيرجالين – أمير ريشاردسون

أمامهما: إلياس أخوماش – إلياس بن صغير – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: سفيان رحيمي

وأعلن سانتي دينيا مدرب إسبانيا تشكيل فريقه الأساسي.

وتشكيل إسبانيا جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل – باو كوبارسي – إريك جارسيا – خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس بيانا – بابلو باريوس

أمامهما: سيرجيو جوميز – فيرمين لوبيز – أيمار أوروز

خط الهجوم: أبل رويز

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