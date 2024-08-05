فشلت محاولات تشيلسي.. رومانو: جالاجر وافق على الانتقال لـ أتليتكو

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

وافق كونور جالاجر لاعب تشيلسي على الانتقال إلى أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تشيلسي حاول التوصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإنجليزي لتجديد عقده لعدم تكرار تجربة أنطونيو روديجر، إلا أن جالاجر رفض حسب التقارير الإخبارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن جالاجر وافق على الانتقال إلى أتليتكو مدريد.

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وشدد رومانو أن العقد الذي سيربطه بروخيبلانكوس حتى 2029.

وحسب رومانو فإن أتليتكو سيدفع للنادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد جالاجر بنهاية الموسم الجديد.

وتأخر جالاجر في موافقته على الانضمام إلى أتليتكو.

واجتمع جالاجر ووكيله مع إدارة تشيلسي لتجديد العقد لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن جالاجر رفض تجديد عقده مع تشيلسي لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ولعب جالاجر 50 مباراة في جميع البطولات مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي أتليتكو مدريد كونور جالاجر تشيلسي
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