"أشعر بالتوتر قليلا لكن سعيد".. سان جيرمان يعلن التعاقد مع نيفيز وعودة ريناتو لـ بنفيكا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:40

كتب : FilGoal

جواو نيفيز

أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع جواو نيفيز لاعب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب البرتغالي على عقد حتى 2029.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نادي العاصمة الفرنسية دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت.

وكذلك انتقال ريناتو سانشيز إلى بنفيكا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل رسمي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لديه شرط جزائي يبلغ 120 مليون يورو.

وقال نيفيز للموقع الرسمي لسان جيرمان: "صراحة، أنا متوتر قليلا ولكن سعيد في نفس الوقت، أتمنى أن يعجب بي جمهور باريس سان جيرمان".

وأنهى "على الرغم من أنني لاعب شاب، لكن أعتقد أنني ناضج، أحب كرة القدم والتمريرات القصيرة والسريعة مع الأفكار الجيدة وراءها، أعتقد أن هذا هو أسلوب اللعب الذي يبحث عنه باريس سان جيرمان، ولهذا السبب أنا هنا".

وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وصنع 3 آخرين وتوج بلقبي الدوري والسوبر.

كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.

باريس سان جيرمان جواو نيفيز الدوري الفرنسي بنفيكا
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