بسبب موعد مباراتي دوري الأبطال.. تعديل بشأن مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طلائع الجيش ضد بيراميدز في مسابقة الدوري.

وتقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء الأحد 11 أغسطس الجاري بدلا من موعدها السابق السبت 17 أغسطس.

وكشفت لجنة المسابقات عن إرسال خطابا لنادي بيراميدز يتضمن تعديل موعد مباراة الفريق في مواجهة طلائع الجيش بالجولة 34 من الدوري.

ويأتي تعديل موعد مباراة الدوري بسبب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراتي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز أمام جي كي زنزبار في إطار الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

ويبتعد بيراميدز عن الأهلي المتصدر بـ 5 نقاط.

ويفصل الأهلي عن التتويج بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه، نقطة واحدة.