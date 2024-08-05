يوفنتوس يمدد تعاقد بريمير حتى 2029

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

بريمير - يوفنتوس - تورينو

أعلن نادي يوفنتوس تمديد تعاقده مع لاعبه جليسون بريمير لمدة 5 سنوات.

جليسون بريمر

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

المدافع البرازيلي وقع مع يوفنتوس على عقد جديد حتى عام 2029.

وسيتم زيادة الشرط الجزائري في عقد بريمير والذي كان يقدر خلال العقد الماضي بأ 60 مليون يورو.

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صاحب الـ 27 عاما انضم إلى يوفنتوس في بداية الموسم قبل الماضي قادما من تورينو.

وخلال موسمين خاض بريمير 83 مباراة بقميص يوفنتوس ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد دانيلو.

وأسهم بريميز في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا خلال الموسم الماضي.

جليسون بريمير يوفنتوس
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