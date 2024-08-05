خبر في الجول - بيراميدز يستقر على عدم التجديد لـ أحمد فتحي

استقر نادي بيراميدز على عدم تجديد تعاقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وينتهي تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز استقر على عدم تجديد التعاقد.

وكان فتحي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في أكتوبر 2020 بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويبلغ فتحي من العمر 39 عاما، ولم يحسم مصير مستقبله.

وخاض فتحي مع بيراميدز 95 مباراة ونجح في صناعة ستة أهداف.

وارتبط اسم أحمد فتحي خلال الفترة الماضية بالعودة إلى الإسماعيلي حيث بدأ.

ولعب أحمد فتحي مع فريق الإسماعيلي منذ صيف 2000 ولمدة سبع سنوات.

وانتقل فتحي إلى شيفلد يونايتد من الدراويش قبل أن يعود منه إلى الأهلي في فترته الأنجح من حيث البطولات.