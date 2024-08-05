"لعب منافسات الفردي مصابا".. عمر عصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته

غاب عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عن منافسات الفرق بسبب تعرضه للإصابة.

وودع منتخب مصر للفرق المنافسات من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام تايوان.

وقال عمر عصر لاعب تنس الطاولة لـ FilGoal.com: "للأسف تعرضت لإصابة في العضلة الضامة متأثرا لإصابة الركبة في المعسكر السابق لمنافسات أولمبياد باريس".

وأوضح "تفاقمت الإصابة مع خوض مباريات الفردي".

وكشف عصر "تعرضت لمضاعفات من الإصابة في ثمن نهائي منافسات الفردي خاصة مع حركة Forehand تحديدا".

وتابع عمر عصر "اقترح الطبيب الحصول على مسكنات حتى نهاية منافسات الفردي ولكن عقب نهاية مشواري ظهرت مضاعفات في التدريبات وكان هناك خطورة من الاستمرار".

واختتم عصر تصريحاته "لذلك أمر الطبيب بغيابي وبداية العلاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع خوفا من تفاقم الإصابة أكثر والإضطرار للخضوع لعملية جراحية".

وكان عمر عصر قد ودع منافسات الفردي من ربع النهائي ليعادل إنجازه في أولمبياد طوكيو.