أولمبياد باريس - بسبب مرض لاعبته من نهر السين.. انسحاب بلجيكا من تتابع الثلاثي الحديث

أعلن منتخب بلجيكا للثلاثي الحديث انسحابه من منافسات التتابع المختلط.

انسحاب بلجيكا جاء بعد مرض مرض اللاعبة كلير ميتشيل.

ولم يعلن المنتخب البلجيكي سبب مرض اللاعبة ولكن التوقعات تشير إلى أن السبب هو سباحتها في نهر السين.

وكانت كلير قد شاركت في منافسات الثلاثي الحديث الفردي يوم الأربعاء الماضي والذي يحتم ضرورة سباحتها في النهر.

واحتلت كلير المركز 38 خلال منافسات فردي الثلاثي الحديث.

ونشرت كلير عبر حسابها على إنستاجرام صورا لها من المستشفى وأشارت إلى أن حالتها قد تحسنت بالفعل بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وحصل منتخب ألمانيا على الميدالية الذهبية في منافسة التتابع المختلط في الثلاثي الحديث والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين بالفعل.