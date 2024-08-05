أولمبياد باريس - بسبب مرض لاعبته من نهر السين.. انسحاب بلجيكا من تتابع الثلاثي الحديث
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 14:37
كتب : FilGoal
أعلن منتخب بلجيكا للثلاثي الحديث انسحابه من منافسات التتابع المختلط.
انسحاب بلجيكا جاء بعد مرض مرض اللاعبة كلير ميتشيل.
ولم يعلن المنتخب البلجيكي سبب مرض اللاعبة ولكن التوقعات تشير إلى أن السبب هو سباحتها في نهر السين.
وكانت كلير قد شاركت في منافسات الثلاثي الحديث الفردي يوم الأربعاء الماضي والذي يحتم ضرورة سباحتها في النهر.
واحتلت كلير المركز 38 خلال منافسات فردي الثلاثي الحديث.
ونشرت كلير عبر حسابها على إنستاجرام صورا لها من المستشفى وأشارت إلى أن حالتها قد تحسنت بالفعل بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.
وحصل منتخب ألمانيا على الميدالية الذهبية في منافسة التتابع المختلط في الثلاثي الحديث والتي أقيمت صباح اليوم الإثنين بالفعل.
نرشح لكم
"لعب منافسات الفردي مصابا".. عمر عصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته أولمبياد باريس - منتخب رجال تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام تايوان أولمبياد باريس - ملك توفيق تنهي منافسات الغطس بالمركز 28 مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 5 أغسطس.. منتخب تنس الطاولة يودع مواعيد مباريات الإثنين 5 أغسطس - الزمالك يواجه إنبي.. ومصر من أجل حلم الميدالية ضد فرنسا أولمبياد باريس - أمين اتحاد اليد عن مواجهة إسبانيا: مدربنا هو مؤسس المدرسة الإسبانية أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق