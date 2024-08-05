خبر في الجول - المقاولون العرب يقبل استقالة عماد النحاس
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 13:30
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قبول استقالة عماد النحاس المدير الفني للفريق.
وعلم FilGoal.com أن عماد النحاس قد تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.
ويستقر مجلس إدارة المقاولون العرب على خليفة عماد النحاس خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبات المقاولون العرب قريبا من الهبوط إلى دوري المحترفين إذ أي تعثر للفريق أو نقطة لصالح فاركو تعني هبوطه رسميا.
وجمع المقاولون العرب 25 نقطة خلال 32 مباراة خاضهم الفريق.
وحقق المقاولون العرب الفوز في 5 مباريات فقط خلال مشواره في الدوري.
وتولى عماد النحاس قيادة المقاولون العرب في آخر خمس مباريات لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وحقق عماد النحاس انتصارا وحيدا مقابل تعادلين وخسارتين ليجمع 5 نقاط.
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