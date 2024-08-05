قبل أيام من السوبر الأوروربي.. إصابة سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

جانلوكا سكاماكا - أتالانتا

أعلن نادي أتالانتا إصابة لاعبه جيانلوكا سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي.

اللاعب أصيب خلال مواجهة الفريق الودية ضد بارما والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

تأتي إصابة سكاماكا قبل أسبوع على مباراة فريقه ضد ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي.

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وسيغيب اللاعب تحو 7 أشهر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها قبل العودة للملاعب.

صاحب الـ 25 عاما هو هداف أتالانتا في الموسم الماضي بعد انضمامه في بدايته قادما من وست هام.

ولعب سكاماكا 44 مباراة بقميص أتالانتا في الموسم الماضي وخلاله سجل 19 هدفا وصنع 8 وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.

وكان سكاماكا ضد شارك مؤخرا مع منتخب إيطاليا في يورو 2024 والتي خرج فيها الفريق من دور الـ 16 ضد سويسرا.

جيانلوكا سكاماكا أتالانتا السوبر الأوروبي
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