قبل أيام من السوبر الأوروربي.. إصابة سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 13:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا إصابة لاعبه جيانلوكا سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي.
جانلوكا سكاماكا
النادي : أتالانتا
اللاعب أصيب خلال مواجهة الفريق الودية ضد بارما والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.
تأتي إصابة سكاماكا قبل أسبوع على مباراة فريقه ضد ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي.
وسيغيب اللاعب تحو 7 أشهر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها قبل العودة للملاعب.
صاحب الـ 25 عاما هو هداف أتالانتا في الموسم الماضي بعد انضمامه في بدايته قادما من وست هام.
ولعب سكاماكا 44 مباراة بقميص أتالانتا في الموسم الماضي وخلاله سجل 19 هدفا وصنع 8 وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.
وكان سكاماكا ضد شارك مؤخرا مع منتخب إيطاليا في يورو 2024 والتي خرج فيها الفريق من دور الـ 16 ضد سويسرا.
نرشح لكم
يوفنتوس يمدد تعاقد بريمير حتى 2029 خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض نيس الثاني لضم عبد المنعم.. التفاصيل المالية ومطالب الأحمر مدير بايرن: دي ليخت لاعب في فريقنا حتى الآن ولكن فوت ميركاتو: ليجتمع مع ريتشارليسون.. توتنام يستهدف ضم ريتشاردسون تقرير: مُعذب برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا ضمنهم كييزا وتشيزني.. موتا: من لم يُستدعى لودية الفريق سيرحل قرار حاسم من فيتور روكي تجاه عرض الهلال عمر خضر يسجل هدفه الأول بقميص أستون فيلا