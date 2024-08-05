الشباب السعودي يتعاقد مع بونافينتورا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 12:55

كتب : FilGoal

جياكومو بونافينتورا - إيطاليا - بولندا

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع اللاعب الإيطالي جياكمو بونافينتورا.

اللاعب وقع على عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

صاحب الـ 34 عاما انضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فيورنتينا.

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وانضم بونافينتورا إلى فيورنتينا في 2020 قادما من ميلان.

وخلال 4 مواسم لعب بونافينتورا 162 مباراة بقميص فيورنتينا وسجل 22 هدفا وصنع مثلهم.

وفي الموسم الماضي لعب بونافينتورا 43 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 4.

ومع منتخب إيطاليا الأول لعب بونافينتورا 18 مباراة خلال مسيرته وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

جاك بونافينتورا
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