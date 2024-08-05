البنك الأهلي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي لمدة 4 مواسم

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 12:46

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبد الرحيم - البنك الأهلي

أتم نادي البنك الأهلي تعاقده مع مصطفى عبد الرحيم لاعب وسط الإنتاج الحربي.

وبدأ البنك الأهلي تدعيماته من أجل الموسم المقبل.

وكشفت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع مصطفى عبد الرحيم لمدة 4 مواسم.

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وحسم البنك الأهلي استمراره في مسابقة الدوري المصري قبل جولتين من النهاية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

بينما بلدية المحلة أقرب فريق بالمراكز المؤدية للهبوط برصيد 27 نقطة.

وأعلن نادي البنك الأهلي تمديد تعاقده مع لاعبه إسحاق يعقوب.

وأشار البنك الأهلي إلى أن يعقوب قد وقع على عقد لمدة موسمين مقبلين.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك استطلع رأي إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي لضمه في صفقة انتقال حر قبل تجديد تعاقده مع اللاعب.

يعقوب صاحب الـ30 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قالدما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 30 مباراة وصنع خلالها 7 أهداف.

الدوري المصري البنك الأهلي مصطفى عبد الرحيم الإنتاج الحربي
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