الأغلى سابقا في تاريخ أرسنال.. فياريال يتعاقد مع نيكولاس بيبي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

توقيع نيكولاس بيبي لفياريال

أعلن نادي فياريال تعاقده مع نيكولاس بيبي في صفقة انتقال حر قادما من طرابزون سبور.

ووقع بيبي على عقد لمدة موسمين مع فريق فياريال.

وأشار النادي إلى أن بيبي سيتدرب برفقة الفريق بداية من اليوم ومباشرة بعد توقيع العقد.

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بيبي كان قد انتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية للنادي بذلك التوقيت كأغلى لاعب في تاريخه مقابل 70 مليون يورو عام 2022 قادما من ليل.

وفي بداية الموسم الماضي وقع بيبي على عقد مع طرابزون بعد رحيله عن أرسنال.

اللاعب الإفواري لعب 23 مباراة بقميص طرازبون في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

كما لعب صاحب الـ 29 عاما، 44 مباراة بقميص منتخب بلاده الاول وسجل خلالها عشرة أهداف وصنع 4 آخرين.

نيكولاس بيبي فياريال
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