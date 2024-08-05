علام: من الصعب إلغاء كأس مصر.. والتأجيلات جلبت للفرق البطولات

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جمال علام

شدد جمال علام عضو مجلس إدارة على صعوبة إلغاء كأس مصر في الموسم الحالي.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إقامة مباريات كأس مصر عقب نهاية الدوري في الموسم الحالي.

وقال علام عبر قناة إم بي سي مصر: "من الصعب التفكير في إلغاء كأس مصر لوجود رعاة وسيكون هناك عواقب كبيرة على اتحاد الكرة وبعض الأندية ونحن بحاجة لمعرفة من هو البطل وفي الموسم الحالي فيفا منع وجود أي استثناء لفتح القيد قبل إنهاء الدوري والكأس لذلك نعمل على إنهاء الكأس خلال 10 أيام من نهاية الدوري ثم نقوم بفتح القيد المحلي".

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وواصل "القيد الإفريقي يجب أن يفتح قبل 30 أغسطس ونحاول أن نحصل على استثناء من التحاد الإفريقي لمدة يوم أو يومين ولكن على الأندية أن تعرف أننا لن نتمكن من قيد أي لاعب قبل نهاية الدوري والكأس".

وتابع "انتقادات الأهلي وبيراميدز لوضع مباريات الكأس بعد نهاية الدوري؟ هذا هو حال الدوري حاليا ويجب أن نتعامل معه ورابطة الأندية أجلت المباريات لتقوم الأندية بخوض المباريات الإفريقية وحصلوا على الكثير من الامتيازات والآن نريد أن ننهي الموسم ونبدأ بشكل سليم الموسم المقبل مع وجود تعديلات من الرابطة والدوري المصري هو الوحيد الذي لم ينته حتى الآن في العالم".

وأضاف "تأجيل المباريات كان ميزة بالنسبة لك ومن خلاله تمكنت من التتويج بالبطولات ويجب أن نتكاتف سويا في الوضع الحالي لإنهاء الموسم الحالي ولا نقف ضد بعضنا البعض".

جمال علام كأس مصر
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