مواعيد مباريات الإثنين 5 أغسطس - الزمالك يواجه إنبي.. ومصر من أجل حلم الميدالية ضد فرنسا
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 10:21
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراتي نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس والقنوات الناقلة.
أولمبياد باريس 2024
المغرب × إسبانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مصر × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري المصري
الزمالك × إنبي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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