مواعيد مباريات الإثنين 5 أغسطس - الزمالك يواجه إنبي.. ومصر من أجل حلم الميدالية ضد فرنسا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح ضد باراجواي

تقام اليوم مباراتي نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس والقنوات الناقلة.

أولمبياد باريس 2024

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المغرب × إسبانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مصر × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الزمالك × إنبي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس 2024 الزمالك مواعيد مباريات الإثنين
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