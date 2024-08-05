جمال علام: لن نورط المجلس القادم في مستحقات فيتوريا.. وهذه حقيقة إمكانية الترشح مرة أخرى

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن مستجدات قضية مدرب منتخب مصر السابق روي فيتوريا الذي يطالب بمستحقاته المتأخرة.

وقال علام في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "المدرب قدم شكوى أمام فيفا وتم الرد عليها من جانبنا ولدينا محاميين ماهرين للتعامل مع هذه الأمور".

وأوضح "لن نورط مجلس إدارة قادم في مديونية خاصة بالمجلس الحالي، بل سنترك لهم ما يكفيهم من الأموال لعامين إن رحلنا".

وبسؤاله عن حقه في الترشح لدورة انتخابية جديدة قال: "تركيزنا مع المنتخب الأولمبي وحين يأتي وقت الانتخابات سنرى ذلك".

وأضاف "لم يحدث أني اجتمعت مع المدير التنفيذي لزيادة أندية الصعيد في الجمعية العمومية. الميزة الإضافية لعضو الجمعية العمومية هي حق الحضور والانتخاب فقط ولكن كل الأندية تتمتع بنفس المزايا".

وأكمل "هذا إن ارتأى المجلس القادم السير على خطتنا، فالأموال متوفرة لهم ومن ضمن خططنا المستقبلية أكاديمية للحكام".

وعن تطبيقات المراهنات في الدوري المصري قال: "قدموا لنا أسماء التطبيقات وسنقدم بلاغا أمام النائب العام. نحن لا نصمت وحين انتشر هذا الأمر في القسم الثاني حققنا بشكل موسع وشطبنا بعض اللاعبين".