وزير الرياضة: ميكالي يجب أن يبقى.. وتناقشت مع الخطيب وهذا مخرج الدوري الوحيد

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية لمنتخب كرة القدم على تأهله لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أوجه التحية للمنتخب الأولمبي على ما قدمه رغم الظروف التي تعرض لها في البداية".

وأضاف "ميكالي مدرب صاحب حلم وحائز على ذهبية مع البرازيل في 2016".

وأوضح "أرى أن ميكالي يجب أن يبقى في مصر بعد نهاية الأولمبياد".

وتابع "نرى منتخب اليد أيضا يتأهل ونتمنى له التوفيق حتى يكمل تطلعاتنا الأولمبية".

وعن أزمة انتهاء الدوري في توقيت متأخر وإمكانية التعامل مع هذا الأمر للموسم المقبل قال: "قلت للأندية أنها يجب أن تتفق على حل لهذه الأزمة، فاتحاد الكرة لا دخل له والوزارة ليست صاحبة قرار أيضا".

وأكمل"ناقشت الأمر مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في باريس، ويجب أن يتم التوصل لطريقة تنهي الدوري في يونيو بحد أقصى".

واختتم "الدورة الأولمبية ليست على أجندة الفيفا، ولكن كل الدول التي أنهت الدوري في موعده الطبيعي تمكنت من ضم أفضل لاعبيها".