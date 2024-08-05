أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 01:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

زف طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي أخبار سارة بشأن إصابة أحمد مصطفى زيزو لاعب المنتخب فوق السن ونجم الزمالك.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة الحياة: "زيزو جاهز من الناحية الطبية بشكل كامل".

وأضاف "قرار مشاركة زيزو أمام فرنسا بين يدي الجهاز الفني ويتوقف على رؤيته".

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أما بخصوص أحمد عيد ظهير المنتخب ولاعب المصري قال: "عيد ليس متاحا للمشاركة في المباراة بسبب الإصابة".

وأعلن اتحاد الكرة انضمام محمد حمدي بدلا من أحمد عيد في قائمة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي منافسات أولمبياد باريس 2024.

وسيتواجد لاعب إنبي في القائمة لتعويض ظهير المصري بعد إصابته ضد باراجواي بمزق في العضلة الخلفية.

ويبدأ احمد عيد برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وشارك عيد أساسيا في مباريات منتخب مصر الأربعة بشكل أساسي.

ويلتقي منتخب مصر مع فرنسا في العاشرة مساء الإثنين 5 أغسطس لتحديد هوية المتأهل للنهائي.

وتتيح لائحة منافسات كرة القدم في الأولمبياد، استبدال أحد اللاعبين أثناء مباريات البطولة في حالة تقديم ما يثبت إصابته، مع إمكانية عودة اللاعب المستبدل (أحمد عيد في تلك الحالة) في المباراة التالية، بشرط دخوله بدلا من اللاعب الذي حل بديلا له (محمد حمدي في تلك الحالة).

وهذا ما تم بالفعل خلال مباراة الجولة الأولى ضد جمهروية الدومينيكان وقت دخول محمد حمدي أيضا بدلا من أحمد نبيل "كوكا" في قائمة اللقاء للإصابة، قبل أن يعود كوكا للقائمة بدلا من حمدي.

في الوقت نفسه، لعبت مصر وقتها لقاء الدومينيكان بستة لاعبين فقط على دكة البدلاء بدلا من 7 لاعبين، وذلك بسبب إيقاف محمود صابر منذ الطرد في نهائي بطولة أمم إفريقيا، كون صابر أحد أفراد القائمة الأساسية ولا يمكن استبداله بأحد لاعبي القائمة الاحتياطية إلا للإصابة وليس للإيقاف. الأمر نفسه تكرر مع باراجواي ضد مصر ولعبت بـ 5 لاعبين فقط على دكة البدلاء بسبب إيقاف اثنين من لاعبيها لتراكم البطاقات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جان فيليب ماتيتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.

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