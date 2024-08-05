خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض نيس الثاني لضم عبد المنعم.. التفاصيل المالية ومطالب الأحمر

يواصل نيس الفرنسي محاولاته للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن نيس أرسل العرض الثاني لشراء محمد عبد المنعم بقيمة 3.5 ملايين دولار يتم سدادها بنظام الأقساط على ثلاث سنوات.

على الجانب الآخر رفض الأهلي رفض هذا العرض أيضا، ويطالب بتفاوض أكثر جدية والوصول إلى رقم قريب من الـ 6 ملايين دولار التي حددها لبيع اللاعب، وتعديل نظام السداد.

وكشف لويك تانزي الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية أن الأهلي رفض العرض الأول من نيس لضم عبد المنعم.

وعلم FilGoal.com أن العرض الذي رفضه الأهلي من نيس كان يبلغ 2.5 مليون يورو.

وأن الأهلي أبلغ النادي الفرنسي أن السعر المطلوب لبيع عبد المنعم هو 6 ملايين دولار.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.