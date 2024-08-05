خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض نيس الثاني لضم عبد المنعم.. التفاصيل المالية ومطالب الأحمر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 01:23

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - الأهلي

يواصل نيس الفرنسي محاولاته للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن نيس أرسل العرض الثاني لشراء محمد عبد المنعم بقيمة 3.5 ملايين دولار يتم سدادها بنظام الأقساط على ثلاث سنوات.

على الجانب الآخر رفض الأهلي رفض هذا العرض أيضا، ويطالب بتفاوض أكثر جدية والوصول إلى رقم قريب من الـ 6 ملايين دولار التي حددها لبيع اللاعب، وتعديل نظام السداد.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: تقارب في المفاوضات بين نيس والأهلي لضم محمد عبد المنعم مؤتمر ناري من كولر - هجوم قوي على اتحاد الكرة واعتراض على الصفقات واستنكار السؤال عن أفشة الـ 19.. كولر يعمق الرقم القياسي ويواصل مطاردة السلسلة الأطول في التاريخ نقطة على التتويج.. "هاتريك" وسام أبو علي يزين فوز الأهلي برباعية على المقاولون

وكشف لويك تانزي الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية أن الأهلي رفض العرض الأول من نيس لضم عبد المنعم.

وعلم FilGoal.com أن العرض الذي رفضه الأهلي من نيس كان يبلغ 2.5 مليون يورو.

وأن الأهلي أبلغ النادي الفرنسي أن السعر المطلوب لبيع عبد المنعم هو 6 ملايين دولار.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

محمد عبد المنعم الأهلي نيس
نرشح لكم
فوت ميركاتو: تقارب في المفاوضات بين نيس والأهلي لضم محمد عبد المنعم فوت ميركاتو: ليجتمع مع ريتشارليسون.. توتنام يستهدف ضم ريتشاردسون خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي وكيله: جمال الشماخ لا يتدرب لرغبته في الانتقال إلى الأهلي.. وهذا موقف ناديه "دائما أتبع قلبي".. سامرفيل ينتقل إلى وست هام خبر في الجول – بعد رفض العرض الأول.. الأهلي يخطر نيس بسعر بيع عبد المنعم صحفي ليكيب: الأهلي يرفض عرض نيس الأول لضم عبد المنعم خبر في الجول - الوداد يستهدف ضم الكرتي.. وخطوة من بيراميدز
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - أمين اتحاد اليد عن مواجهة إسبانيا: مدربنا هو مؤسس المدرسة الإسبانية ساعة | كرة يد
جمال علام: لن نورط المجلس القادم في مستحقات فيتوريا.. وهذه حقيقة إمكانية الترشح مرة أخرى ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة: ميكالي يجب أن يبقى.. وتناقشت مع الخطيب وهذا مخرج الدوري الوحيد ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض نيس الثاني لضم عبد المنعم.. التفاصيل المالية ومطالب الأحمر 3 ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق 3 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي 3 ساعة | كرة يد
يورشيتش: أرى أشياءً غريبة هنا لم أمر بها في مسيرتي من قبل 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو