أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق

فاز العداء الأمريكي نوا لايلز بذهبية سباق 100 متر عدو للرجال في سباق مثير ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وأنهى لايلز السباق بزمن 9.79 ثانية بالتساوي مع العداء الجامايكي كيشان تومسون، لكنه تفوق عليه فقط فقط بـ 5 أجزاء من الـ1000 من الثانية.

ليكون الزمن النهائي لـ نوا لايلز 9.79 (.784) وللجامايكي تومسون 9.79 (.789).

وكان نوا لايلز حقق الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 السابقة، وهي النتيجة التي كانت تعتبر مخيبة للآمال وقتها.

وينتظر نوا لايلز المشاركة في سباق 200 متر عدو للرجال، وهو السابق المتخصص فيه ويُنتظر منه أن يحصد خلاله الميدالية الذهبية.

كذلك يعتبر هو المرشح الأول للفوز بذهبية سباق 100×4 تتابع.

video:1