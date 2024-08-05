بعد غرق ملاكم.. بيان من نادي الترسانة بشأن الواقعة
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 00:18
كتب : أحمد الخولي
أصدر نادي الترسانة بيانا بشأن واقعة غرق الملاكم حمزة تامر في حمام سباحة نصف أولمبي.
وتوفيت والدته بعد سماع خبر وفاته بأيام قليلة.
وتوقفت عضلة القلب للملاكم مما تسبب في وفاته غرقا.
وجاءت قرارات مجلس إدارة الترسانة كالتالي:
-قبول استقالة مدير عام نادي الترسانة التنفيذي.
-إقالة مدرب أحمال فريق الملاكمة.
-إقالة مدير حمام السباحة النصف أولمبي.
- تحويل واقعة حمام السباحة النصف أولمبي للتحقيق بالشئون القانونية بالنادي، مع تشكيل لجنة من محمد إمام وأحمد الخطيب، عضوا مجلس الإدارة لمتابعة مجريات التحقيق.
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