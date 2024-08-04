مؤتمر ناري من كولر - هجوم قوي على اتحاد الكرة واعتراض على الصفقات واستنكار السؤال عن أفشة

شن مارسيل كولر هجوما عنيفا على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تلاحم المباريات والمواسم، عقب إعلان مواعيد دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي التالي للفوز على المقاولون العرب 4-0: "بعد موسم صعب للغاية نواصل الضغط على اللاعبين ونقول لهم ستواصلون الموسم ثم ستكملون اللعب مع المنتخب أيضا".

وأضاف "أحاول انتقاء ألفاظي ولكن لا يوجد تحمل مسؤولية تجاه لاعبي الأهلي ولاعبي المنتخب بقرار مثل هذا. سيلعبون الكأس ثم ينضمون للمنتخب ثم دور الـ 32 في إفريقيا ثم مباراة السوبر الإفريقي، وهذا يعني أن الموسم الحالي سيلتحم بالتالي".

وتقام مباراة الأهلي وفاركو في دور الـ 16 لكأس مصر يوم 20 أغسطس، ويجب أن يتم إنهاء البطولة في نفس الشهر وفقا لتصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وبعد ذلك يبدأ معسكر منتخب مصر يوم 2 سبتمبر. ثم يلعب الأهلي دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا، ويخوض كأس السوبر الإفريقي 27 سبتمبر أمام الزمالك.

وواصل "إن حدث ذلك فانتظروا انهيارا بدنيا تاما في نوفمبر وديسمبر، وإصابات لكل اللاعبين بعد موسم شاق وعنيف بهذا الشكل".

وأوضح "لعبنا 20 مباراة في شهرين وهذا رقم لا وجود له في العالم كله، وعلينا أن نكمل الموسم الجديد بدون راحة".

وأكمل "لا أعرف كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات. اللاعبون بشر وليسوا ماكينات ويجب أن أسجل اعتراضي. اللاعبون بحاجة لـ 3 أسابيع على الأقل للراحة والاستشفاء".

وتابع "الجهاز الفني لا أحد يفكر فيه أيضا نحن بشر وبحاجة للراحة ولا يمكننا بدء موسم جديد بدون راحة. نحن لم نعُد راغبين بمشاهدة كرة القدم، لقد مللنا منها، والآن تطالبونا أن نأخذ عاما آخر بلا راحة".

وأتم هذه المسألة قائلا: "اتحاد الكرة يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه اللاعبين لأن دوره ليس تنظيم المسابقات فقط. أرجوكم تحلوا بالمسؤولية تجاه اللاعبين".

وعن غياب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم قال: "سألت الشناوي عن رغبته في الراحة ثم منحته إياها فقد عاد من إصابة صعبة للتو، ومحمد عبد المنعم لا يتدرب منذ 3 أيام بسبب إصابة في الكاحل".

أما عن السؤال عن عدم مشاركة أفشة محمد مجدي أفشة رد كول قائلا: "فزنا 4-0 بدونه ولا أفهم لماذا تسأل عنه".

وعن وسام أبو علي هداف الدوري الحالي قال: "وسام أبو علي واجه مشكلة مع الإصابات وكنا مضطرين للعمل على ذلك لبعض الوقت حتى تمكننا من تأهيله تكتيكيا وبدنيا. أداؤه الحالي جيد للغاية ولكني لا زلت أرى أن لديه المزيد وأمامه هامش للتطور".

وأخيرا عن التعاقدات قال: "لست سعيدا حتى الآن بالتعاقدات وأرغب في تدعيمات قوية، ولكن هذه ليست مسئوليتي بل تخص الإدارة".