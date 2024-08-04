صراع المركز الثالث - زد يفقد الأفضلية ومواجهة حاسمة مرتقبة مع الزمالك

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - شيكابالا

بعد ابتعاد الأهلي وبيراميدز بالصدارة والوصافة، ومع استمرار تشبث بلدية المحلة والمقاولون بمد صراع البقاء لأطول فترة ممكنة، يدور صراع آخر في الدوري المصري على ما تبقى من مقاعد المربع الذهبي.

المركز الثالث في الوقت الحالي يحتله المصري برصيد 52 نقطة من 32 مباراة، ولكنه لم يفُز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام الأهلي وسموحة.

هذه الخسارة الأخيرة تحديدا منحت سموحة إمكانية الاستمرار في صراع المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.

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أما الرابع فهو مودرن سبورت برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

الزمالك بعد تعادله مع بيراميدز وخسارته المفاجئة أمام المقاولون، جدد آماله من جديد في هذا الصراع بالفوز على الجونة.

الأبيض رفع رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة، في المركز الخامس وهو الآن صاحب أكبر أفضلية من حيث عدد المباريات، وإذا فاز بكل مبارياته سيتخطى المصري بصرف النظر عن نتائجه.

أما آخر المتنافسين والذي كان صاحب أكبر أفضلية في عدد المباريات، فهو زد السابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة، حيث فقد جزءا مؤثرا من أفضليته بالخسارة أمام بيراميدز 2-1.

وكما عرفنا من رحلة المقاولون في صراع الهبوط، فإن أصحاب المؤجلات هم من يرتطمون بالكبار، وفي حالة زد فإنه بعد تلك الخسارة أمام بيراميدز سيلاقي الزمالك ثم الأهلي، قبل خوض آخر مباراة التي ستكون حاسمة للغاية في صراع المربع الذهبي، ضد المصري في الجولة 33.

وإليكم الترتيب الحالي

3- المصري - 52 نقطة من 32 مباراة

4- مودرن سبورت - 50 نقطة من 31 مباراة

5- الزمالك - 49 نقطة من 30 مباراة

6- سموحة - 48 نقطة من 31 مباراة

7- زد - 47 نقطة من 30 مباراة

المباريات المتبقية

المصري: زد - الاتحاد

مودرن سبورت: الاتحاد - الأهلي

الزمالك: إنبي - زد - طلائع الجيش - بلدية المحلة

سموحة: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي

زد: الزمالك - الأهلي - المصري - سيراميكا كليوباترا

الزمالك زد المصري سموحة مودرن سبورت الدوري المصري
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