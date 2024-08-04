بيراميدز ينتصر على زد ويؤجل تتويج الأهلي بالدوري

انتصر بيراميدز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل رمضان صبحي ومروان حمدي ثنائية بيراميدز، بينما أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو هدف زد الوحيد.

ولأول مرة يسجل رمضان صبحي منذ العودة من الإيقاف، إذ تأتي المرة الأخيرة التي أحرز فيها ضد الإسماعيلي في الجولة 24.

وأجل بيراميدز موعد حسم تتويج الأهلي لبطولة الدوري، إذ يحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط من الـ4 مباريات القادمين.

وتقدم رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول.

وتعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 50 من رأسية قوية.

وحسم مروان حمدي نتيجة المباراة لبيراميدز في الدقيقة 86 برأسية من صناعة محمد حمدي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 73 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري من 32 مباراة.

بينما تجمد رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع من 30 لقاء.