وسام أبو علي يحلق بعيدا بالهاتريك.. تعرف على ترتيب الهدافين في الدوري المصري

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المقاولون العرب

يواصل وسام أبو علي نجم الأهلي التسجيل، وبكثافة هذه المرة، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.

وكان وسام قد انفرد بالصدارة بعد هدفه في المباراة الماضية أمام الأهلي البنك، متفوقا على فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، ولكل منهما 14 هدفا.

ويتبقى لوسام 4 مباريات مع الأهلي بعد مواجهة البنك، ضد سموحة وزد و إنبي ومودرن سبورت.

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ويملك ماييلي مباراتين مع بيراميدز، ضد الداخلية وطلائع الجيش.

فيما يتبقى لحسام أشرف مباراتين ضد الجونة والزمالك.

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وإليكم ترتيب الهدافين في الدوري المصري

1= وسام أبو علي (الأهلي) - 18 هدفا

2= فيستون ماييلي (بيراميدز) - 14 هدفا

2= حسام أشرف (بلدية المحلة) - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو (الاتحاد) - 11 هدفا

4= صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفا

4= ياو أنور (البنك الأهلي) - 11 هدفا

4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو (زد) - 11 هدفا

8= حسام حسن (سموحة) - 10 أهداف

8= محمد سالم (المقاولون العرب) - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف

10= شادي حسين (زد) - 9 أهداف

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