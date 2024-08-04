نقطة على التتويج.. "هاتريك" وسام أبو علي يزين فوز الأهلي برباعية على المقاولون

واصل وسام أبو علي التألق وقاد الأهلي للفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 23 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" رفع بها رصيده إلى 18 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

بينما جاء هدف الأهلي الرابع عن طريق بيرسي تاو الذي شارك في الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 78 في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي فاز على زد 2-1.

بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 25 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وبذلك يتبقى للأهلي نقطة واحدة فقط ليحصد لقب الدوري رقم 44 في تاريخه.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم مبكرا، وسدد إمام عاشور كرة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريقه نجمه الأول في الوقت الحالي وسام أبو علي.

وجاء الهدف بعدما استلم وسام الكرة داخل منطقة الجزاء من تمريرة حسين الشحات ليدور ويسدد الكرة أرضية على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب الذي لم يستطع التصدي لها.

ورفع وسام بهذا الهدف رصيده إلى 16 هدفا في الدوري.

وأضاف وسام الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 35 بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية وتسديدة قوية في الشباك.

ليرفع رصيده مرة أخرى إلى الهدف رقم 17 في الدوري.

وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني استمر تفوق الأهلي وسيطرته ومحاولاته لتسجيل الهدف الثالث والذي جاء عن طريق لاعب غير متوقع بالمرة وهو وسام أبو علي الذي أكمل "الهاتريك" الأول له مع الأحمر.

وجاء الهدف بتسديدة قوية من وسام أبو علي اصطدمت في قدم أحد المدافعين وذهبت إلى الشباك ولم يستطع أبو السعود التصدي لها.

وأجرى مارسيل كولر 4 تبديلات دفعة واحدة للأهلي في الدقيقة 72 بنزول كل من أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وبيرسي تاو وعمر كمال بدلا من محمد هاني ورضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ونجحت تبديلات كولر في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 77 برأسية من بيرسي تاو بعد عرضية من البديل الآخر عمر كمال.

وفي الدقيقة 80 شارك محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب في ظهوره الأول مع الفريق بدلا من أكرم توفيق.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي برباعية دون رد.

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