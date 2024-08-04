الفلسطيني الثاني.. وسام يسجل "الهاتريك" الأول لـ الأهلي في الدوري منذ 1120 يوم

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:56

كتب : إسلام أحمد

الأهلي

أصبح وسام أبو علي رابع لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) الموسم الجاري في الدوري المصري بعدما عزز تقدم الأهلي أمام المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي في لقاء مؤجل مع ذئاب الجبل في الجولة 23 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وتقدم الأهلي بثنائية في الشوط الأول من الفدائي في الدقيقة 14 و35.

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وفي الدقيقة 65 سجل وسام أبو علي كرة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وإليكم قائمة أصحاب الهاتريك في الدوري هذا الموسم

أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ضد المصري

حسام غانم لاعب الجونة ضد البنك الأهلي

محمود قاعود لاعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

وسام أبو علي لاعب الأهلي ضد المقاولون العرب

وأصبح الفلسيطيني أول لاعب محترف يسجل هاتريك في الدوري الموسم الجاري.

وبات وسام أبو علي ثاني فلسطيني يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد عماد أيوب الذي سجل 3 أهداف مع سكة حديد سوهاج في موسم 2000-2001 ضد الأهلي.

كما أصبح وسام أبو علي أول لاعب في الأهلي يسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة منذ محمد شريف ضد مصر المقاصة في موسم 2020-21.

ويعود الهاتريك الأخير لـ 1120 يوم والذي سجل شريف لاعب الخليج الحالي.

ورفع وسام رصيده لـ 18 هدفا في الدوري المصري سجلها خلال 18 مباراة متربعا على صدارة هدافي الدوري بفارق 4 أهداف عن الثنائي فيستون ماييلي وحسام أشرف.

وجاءت أهداف وسام بواقع 14 من داخل منطقة الجزاء و4 من خارجها.

وأيضا سجل أهدافه بواقع 15 بقدمه اليمنى و2 بقدمه اليسرى و1 برأسه.

وجاءت الأهداف الـ 18 من أصل 43 تسديدة.

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