الدوري المصري - موعد مباراة تتويج الأهلي المحتمل أمام سموحة والقنوات الناقلة

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المقاولون العرب

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فاز في آخر مبارياته على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين قبل خوض آخر جولتين في الموسم، أمام سموحة ثم زد.

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بينما فاز سموحة على المصري بهدف دون رد في مباراته الماضية.

الأهلي رفع رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.

ويحتاج الأهلي لنقطة واحدة لحسم الدوري رسميا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 8 أغسطس 2024.

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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