المساهمة الـ40.. بيرسي تاو يسجل الهدف الرابع لـ الأهلي ضد المقاولون

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - هدف بيرسي تاو

سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه ضد المقاولون.

ويواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز تاو الهدف الرابع في الدقيقة 77 من صناعة عمر كمال عبد الواحد.

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وتشير النتيجة بتقدم الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

ووصل اللاعب الجنوب الإفريقي للمساهمة التهديفية رقم 40 له مع الأهلي في جميع البطولات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في 109 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

وتأتي المرة الأخيرة الذي سجل فيها تاو، ضد مودرن سبورت في الجولة 17، ولم يشارك في أي لقاء ذلك الوقت.

وتمكن وسام أبو علي من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 14 و35 و65.

الأهلي المقاولون الدوري المصري بيرسي تاو وسام أبو علي
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