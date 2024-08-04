أولمبياد باريس - يارا الشرقاوي: لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

يارا الشرقاوي

"لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا"، هكذا كشفت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح كيف استعدت للمشاركة في أولمبياد باريس.

وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-0 في دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات في سلاح الشيش.

ومع منتخب مصر للسيدات احتلن المركز الثامن بعد الخسارة من المجر.

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وجاء ما نشرته يارا عبر حسابها على "فيسبوك"

أولا: مبروك للبطل محمد السيد المتوج بالميدالية المصرية الأولى في الدورة، ومبروك للاتحاد المصري للسلاح على هذا الإنجاز الكبير.

ثانيا: الحمد لله الذي أنعم عليّ بمشاركة ثالثة في دورة من دورات الألعاب الأولمبية فهذا حلم كبير لأي رياضي في العالم.

ثالثا: طوال ممارستي للرياضة لم أود أبدا أن أتحدث عن أي شيء، أحببت العمل في صمت وأردت أن أترجم حبي للمبارزة بالإخلاص في التدريب، وما أكتبه حاليا ليس تبريرا للنتائج ولكن هو توضيح لما تم إتاحته لي في خلال السنوات السابقة بعد أولمبياد طوكيو.

وللأسف لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا، لقد فزت بالبطولة الإفريقية عامين متتاليين كما نجحت في التأهل لدور الـ 64 الرئيسي ببطولة العالم في الـ 5 نسخ الماضية محققه العلامة الكاملة بدور المجموعات في آخر نسختين، واستطاعت التأهل لدور ال 64 الرئيسي بكأس العالم بصربيا 2023، ومتابعين السلاح يعلمون جيدا أن التأهل لدور ال 64 الرئيسي ليس سهلا.

عقب أولمبياد طوكيو 2021 لم أشارك في أي معسكر خارجي وشاركت في معسكر واحد في شهر يناير هذا العام على نفقتي الخاصة.

كما شاركت في 5 كؤوس عالم من 15 على مدار الـ 3 سنوات ولم أشارك في أي من بطولات الجائزة الكبرى من الـ 9 بطولات التي لُعبت من قبل.

قبل منافسات باريس لم يتم إتاحة أي إعداد للفريق حتى اللحظة النهائية قبل الأولمبياد فقد شارك الفريق في معسكر خارجي على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود مدرب منتخب لسلاح الشيش سيدات منذ شهر مارس.

ومع ذلك اجتهدت وحاولت ولم استسلم، وبالرغم من عدم توفر الدعم اللازم أقنعت نفسي أن الإرادة والاجتهاد كافيان لتحقيق حلمي ونجحت في تحسين العديد من نتائجي كما أخفقت في العديد وتعلمت من كل تجربة، ولكن الرياضة تتطلب الاحتكاك والتخطيط والمساعدة من مدربين.

ومع ذلك حصلت على أكثر من 30 ميدالية إفريقية متنوعة في جميع المراحل العمرية، كما توجت بـ 7 ميداليات ببطولة البحر الأبيض المتوسط من ضمنهم ذهبية الفردي، إضافة لـ 4 ذهبيات عربية.

وفي النهاية الرياضة تعني لي كل شيء وبفضل من الله سبحانه وتعالي والدعم العائلي نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات ورفعت علم بلدي مصر في العديد من المحافل الدولية وتشرفت بتمثيل وطني الذي أكن له كل الحب والتقدير.

يارا الشرقاوي تحرز ذهبية سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

من هي يارا الشرقاوي؟

مواليد 11 أبريل 1999، مارست رياضة السلاح بناء على اختيار والدتها.

لعبت أكثر من رياضة في البداية، لكن والدتها اختارت رياضة السلاح بنادي الشمس.

لم تحب ممارسة السباحة نهائيا، واتخذت قرارها بالابتعاد عن اللعبة بعدما شاركت في منافسة ثنائي (سباحة - جري) وحققت المركز الأول في الجري والأخير بالسباحة.

لعبت رياضة التايكوندو وكانت تحب ممارستها قبل أن تستقر والدتها على السلاح.

بدأت ممارسة السلاح بعمر 6 سنوات بنادي الشمس.

ترى أن ممارسة رياضة السلاح علمتها كيفية الاعتماد على نفسها.

حققت ذهبية سلاح الشيش ببطولة إفريقيا في المغرب بشهر يونيو الماضي.

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