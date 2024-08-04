رفضتها فرنسا.. قصة أول ذهبية عربية في أولمبياد باريس
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:39
كتب : محمد مصطفى
توجت الجزائرية كايليا نمور لاعبة الجمباز بأول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد باريس 2024.
ونجحت كايليا في الفوز بالذهب ضمن منافسات جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني.
ولعبت كايليا باسم فرنسا في طفولتها، قبل تخلي فرنسا عنها بعد إصابتها في الركبة، لتفتح الجزائر ذراعيها لها لتلعب باسم الخُضر.
كما ابتكرت كايليا مهارة جديدة في بطولة إفريقيا لتسمى باسمها في قانون النقاط باتحاد الجمباز.
ويمكنك التعرف على قصة أول ذهبية عربية في أولمبياد باريس من خلال الفيديو التالي:
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رفضتها فرنسا بسبب الإصابة.. ففازت بالذهبية من قلب باريس 🔥💪— FilGoal (@FilGoal) August 4, 2024
من هي الجزائرية كايليا نمور صاحبة أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد باريس 🇩🇿🥇#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/jDsUDAKRtu