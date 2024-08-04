رفضتها فرنسا.. قصة أول ذهبية عربية في أولمبياد باريس

توجت الجزائرية كايليا نمور لاعبة الجمباز بأول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد باريس 2024.

ونجحت كايليا في الفوز بالذهب ضمن منافسات جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني.

ولعبت كايليا باسم فرنسا في طفولتها، قبل تخلي فرنسا عنها بعد إصابتها في الركبة، لتفتح الجزائر ذراعيها لها لتلعب باسم الخُضر.

كما ابتكرت كايليا مهارة جديدة في بطولة إفريقيا لتسمى باسمها في قانون النقاط باتحاد الجمباز.

ويمكنك التعرف على قصة أول ذهبية عربية في أولمبياد باريس من خلال الفيديو التالي:

video:1