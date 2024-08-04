فوت ميركاتو: تقارب في المفاوضات بين نيس والأهلي لضم محمد عبد المنعم

يقترب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر من الانتقال لصفوف نيس الفرنسي حسبما كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

وكان الأهلي قد رفض عرض نيس الأول لضم المدافع البالغ 25 عاما حسبما كشف FilGoal.com.

وكشف التقرير إلى تقارب في المفاوضات بين نيس والأهلي لضم محمد عبد المنعم، ومن المنتظر التوصل لاتفاق حلال الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير إلى أن عبد المنعم سيوقع لمدة 4 مواسم مع نيس.

وعلم FilGoal.com أن العرض الذي رفضه الأهلي من نيس كان يبلغ 2.5 مليون يورو.