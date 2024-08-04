سلة - اجتمعت العائلة.. الزمالك يتعاقد مع عمر عزب لاعب الأهلي السابق

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عمر عزب لاعب الأهلي السابق لتدعيم فريق كرة السلة.

وفسخ الأهلي عقده مع عمر عزب.

وكتب الزمالك عبر حسابه على فيسبوك "عندما تجتمع العائلة في البيت الكبير.. عمر عزب في أكبر قلعة رياضية بمصر".

ويلعب أحمد عزب شقيق عمر في الزمالك قادما من سموحة.

ولعب الثنائي في سموحة قبل أن ينتقل أحمد عزب إلى الزمالك وعمر إلى الأهلي.

ويجتمع أحمد وعمر عزب في الزمالك مرة أخرى.

وتعاقد الزمالك في وقت سابق مع محمد يونس قادما من سموحة.

وسبق لمحمد يونس اللعب لأندية الاتحاد السكندري ومصر للتأمين وسموحة قبل الانتقال للزمالك.

ولم يحقق الزمالك أي بطولة في كرة السلة للرجال الموسم الماضي.

وفاز الاتحاد السكندري بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي وأيضا كأس مصر.

بينما فاز الأهلي بالسوبر المصري ودوري المرتبط.