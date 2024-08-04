سلة - اجتمعت العائلة.. الزمالك يتعاقد مع عمر عزب لاعب الأهلي السابق

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:23

كتب : محمد سمير

عمر عزب

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عمر عزب لاعب الأهلي السابق لتدعيم فريق كرة السلة.

وفسخ الأهلي عقده مع عمر عزب.

وكتب الزمالك عبر حسابه على فيسبوك "عندما تجتمع العائلة في البيت الكبير.. عمر عزب في أكبر قلعة رياضية بمصر".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - منتخب مصر لـ اليد يضمن وصافة المجموعة بفوز الدنمارك على النرويج مدير بايرن: دي ليخت لاعب في فريقنا حتى الآن ولكن سر الرقم 14.. وسام أبو علي يسجل ثنائية ضد المقاولون العرب خبر في الجول – الاتحاد يحصل على توقيع ظهير حرس الحدود

ويلعب أحمد عزب شقيق عمر في الزمالك قادما من سموحة.

ولعب الثنائي في سموحة قبل أن ينتقل أحمد عزب إلى الزمالك وعمر إلى الأهلي.

ويجتمع أحمد وعمر عزب في الزمالك مرة أخرى.

وتعاقد الزمالك في وقت سابق مع محمد يونس قادما من سموحة.

وسبق لمحمد يونس اللعب لأندية الاتحاد السكندري ومصر للتأمين وسموحة قبل الانتقال للزمالك.

ولم يحقق الزمالك أي بطولة في كرة السلة للرجال الموسم الماضي.

وفاز الاتحاد السكندري بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي وأيضا كأس مصر.

بينما فاز الأهلي بالسوبر المصري ودوري المرتبط.

الزمالك كرة سلة عمر عزب أحمد عزب سموحة الأهلي
نرشح لكم
مهاب ياسر لـ في الجول: بعض الأندية حاولت استغلال ثغرة في تعاقدي ولكني فضلت الزمالك سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يمدد تعاقد مهاب ياسر كرة سلة - بين سموحة والجزيرة.. في الجول يكشف تفاصيل أزمة أحمد فودة أولمبياد باريس سلة - بفارق 21 نقطة.. أمريكا تواصل استعراض القوة بالفوز على بورتوريكو خبر في الجول - سلة.. أجوستي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويرفض العرض السعودي كرة سلة - الاتحاد السكندرى يقدم طلبا لتنظيم البطولة العربية أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألق دورانت أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب توقف مفاوضات عطية الله 5 ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج 5 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ 6 ساعة | الوطن العربي
وكيل يحيى عطية الله يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي وحقيقة دخول الزمالك 6 ساعة | ميركاتو
مهاب ياسر لـ في الجول: بعض الأندية حاولت استغلال ثغرة في تعاقدي ولكني فضلت الزمالك 6 ساعة | كرة سلة
عامر حسين: قلت الحل منذ زمن ولا أحد يستمع.. وهذا مصير كأس مصر والسوبر 6 ساعة | الدوري المصري
محمود صابر: لعب 120 دقيقة ضد باراجواي وفرنسا أثر علينا.. وسنقاتل لتحقيق البرونزية 7 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول – البنك الأهلي يتفق مع مودرن سبورت لضم عبد الكبير الوادي 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ