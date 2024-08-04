أولمبياد باريس - منتخب مصر لـ اليد يضمن وصافة المجموعة بفوز الدنمارك على النرويج

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

الدنمارك - باريس 2024

حجز منتخب الدنمارك لكرة اليد صدارة المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بالفوز على النرويج بنتيجة 32-25.

وبذلك ضمن منتخب مصر وصافة المجموعة بفارق نقطة عن النرويج.

وأصبح منتخب مصر في انتظار نهاية مباريات المجموعة الأولى لمعرفة صاحب المركز الثالث وتحديد هوية منافسه في ربع النهائي.

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وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة برصيد 10 نقاط وبالعلامة الكاملة ويليه منتخب مصر برصيد 7 نقاط.

واحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وحل منتخب فرنسا رابعا برصيد 5 نقاط.

وجاء منتخب المجر في المركز الخامس برصيد نقطتين وحل منتخب الأرجنتين أخيرا بدون رصيد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق الدنمارك بنتيجة 17-12.

ورغم محاولات النرويج لتقليص الفارق في الشوط الثاني إلا أن منتخب الدنمارك حسم اللقاء لصالحه بفارق 7 أهداف.

وسيلتقي منتخب الدنمارك مع رابع المجموعة الأولى، فيما سيلتقي منتخب النرويج مع سلوفينيا ثاني المجموعة الأولى.

وحُسمت أولى مباريات ربع النهائي بالفعل بين ألمانيا متصدر المجموعة الأولى وفرنسا رابع المجموعة الثانية.

منتخب مصر لكرة اليد النرويج الدنمارك
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