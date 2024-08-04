مدير بايرن: دي ليخت لاعب في فريقنا حتى الآن ولكن

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

فتح ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الاحتمالات على مستقبل ماتياس دي ليخت لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لعب دي ليخت بشكل جيد للغاية هنا لمدة عامين ولهذا السبب يحبه العديد من المشجعين".

واختتم "ومع ذلك، عليك أن تفكر في كيفية اتخاذ القرار وكذلك في ما يشعر به اللاعب، لا يزال لاعبا في بايرن وسيحصل على دعمنا".

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وحسب موقع ذا أثلتيك في وقت سابق فإن النادي الإنجليزي قدم عرضا جديدا بمقابل مادي أكثر لإقناع بايرن ميونيخ.

ووفقا للموقع فإن مانشستر يونايتد متفائل بموافقة النادي البافاري على عرضه الجديد.

وأفاد الموقع أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شخصي مع الثنائي على عقد مدته 5 أعوام مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ويعتبر مدة هذا العقد هو نفسه مع ليني يورو وجوشوا زيركزي الذي تمكن النادي من التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الدوري الألماني الدوري الإنجليزي ماتياس دي ليخت بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد
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