خبر في الجول – الاتحاد يحصل على توقيع ظهير حرس الحدود

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 21:27

كتب : هاني العوضي

حامد الجابري

حصل نادي الاتحاد السكندري على توقيع حامد الجابري ظهير أيسر فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع حرس الحدود.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري اتفق مع الجابري على بنود عقده وحصل على توقيعه.

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وساهم الجابري في صعود حرس الحدود من دوري المحترفين إلى الدوري المصري الممتاز.

ولعب الجابري في حرس الحدود منذ 2019 حتى انتهاء الموسم المنقضي بالنسبة للفريق السكندري.

وصعد حرس الحدود للدوري الممتاز الموسم المقبل بعدما تصدر الدورة الرباعية المؤهلة له على حساب الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حرس الحدود اتفق مع محمد يوسف لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعاونه أحمد عاصم وأحمد زهران كمساعدين له، وسيتم تعيين وسام إسماعيل كمدرب لحراس المرمى.

حامد الجابري الدوري المصري حرس الحدود الاتحاد السكندري
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