أولمبياد باريس - أحمد عاطف: عمل ميكالي واضح للجميع.. ونريد ميدالية لبلدنا ولأجله شخصيا

أبدى أحمد عاطف "قطة" لاعب منتخب مصر الأولمبي رغبته في حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر للقاء فرنسا غدا الإثنين في نصف نهائي الأولمبياد.

وقال عاطف "قطة" عبر موقع فيفا: "نحن على قناعة تامة بقدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة هنا".

وأضاف "أثبتنا أننا قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في الأولمبياد".

وواصل "ممتنون للغاية للمدرب روجيريو ميكالي، ومنذ اليوم الأول ونحن ندعمه كلاعبين. كما أنه يدعمنا شخصيا ويعطينا الثقة".

وأتم "ميكالي يحفزنا باستمرار بأننا قادرون على الاحتراف في أقوى دوريات أوروبا، وعمله في الملعب واضح للجميع. نحن نحترمه بشدة، ونريد الفوز بميدالية لبلدنا ولأجله شخصيا".

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جيان ماتييتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.