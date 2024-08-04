أولمبياد باريس - حمدي يعوض عيد في قائمة منتخب مصر أمام فرنسا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

أحمد عيد - منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان

أعلن اتحاد الكرة انضمام محمد حمدي بدلا من أحمد عيد في قائمة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر مع فرنسا غدا الأحد في العاشرة مساءً لتحديد هوية المتأهل للنهائي.

وسيتواجد لاعب إنبي في القائمة لتعويض ظهير المصري بعد إصابته ضد باراجواي بمزق في العضلة الخلفية.

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ويبدأ احمد عيد برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وشارك عيد أساسيا في مباريات منتخب مصر الأربعة بشكل أساسي.

وتتيح لائحة منافسات كرة القدم في الأولمبياد، استبدال أحد اللاعبين أثناء مباريات البطولة في حالة تقديم ما يثبت إصابته، مع إمكانية عودة اللاعب المستبدل (أحمد عيد في تلك الحالة) في المباراة التالية، بشرط دخوله بدلا من اللاعب الذي حل بديلا له (محمد حمدي في تلك الحالة).

وهذا ما تم بالفعل خلال مباراة الجولة الأولى ضد جمهروية الدومينيكان وقت دخول محمد حمدي أيضا بدلا من أحمد نبيل "كوكا" في قائمة اللقاء للإصابة، قبل أن يعود كوكا للقائمة بدلا من حمدي.

في الوقت نفسه، لعبت مصر وقتها لقاء الدومينيكان بستة لاعبين فقط على دكة البدلاء بدلا من 7 لاعبين، وذلك بسبب إيقاف محمود صابر منذ الطرد في نهائي بطولة أمم إفريقيا، كون صابر أحد أفراد القائمة الأساسية ولا يمكن استبداله بأحد لاعبي القائمة الاحتياطية إلا للإصابة وليس للإيقاف. الأمر نفسه تكرر مع باراجواي ضد مصر ولعبت بـ 5 لاعبين فقط على دكة البدلاء بسبب إيقاف اثنين من لاعبيها لتراكم البطاقات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جيان ماتييتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.

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