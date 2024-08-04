الدبيس: إبراهيم عادل فريد من نوعه.. ونركز على تحقيق ميدالية أولمبية

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - كريم الدبيس

أشاد كريم الدبيس ظهير منتخب مصر الأولمبي بما يقدمه إبراهيم عادل، وشدد على التركيز لتحقيق ميدالية أولمبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي عبر موقع فيفا: "نحن لا نستسلم، بل نلعب حتى الثانية الأخيرة من المباراة، وبفضل الله تمكنا من تسجيل هدف التعادل ضد باراجواي".

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: ليجتمع مع ريتشارليسون.. توتنام يستهدف ضم ريتشاردسون تقرير: مُعذب برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا أولمبياد باريس - التونسي جوادي ينهي سباق 1500 متر في المركز السادس عُرض على الزمالك مسبقا.. لافيينا يوافق على بيع خالد عبد الشافي إلى البنك الأهلي

وأشاد بزميله إبراهيم عادل قائلا: "هو لاعب فريد من نوعه بالنسبة لنا، ولكننا متحدون كفريق واحد، ليس هناك نجم واحد للفريق بل الفريق هو النجم".

وأتم "نحن نكتب التاريخ حاليا، ونركز على تحقيق ميدالية لشعبنا المصري. هذا هدفنا منذ البداية ونحمد الله أننا اقتربنا خطوة إضافية من تحقيق ذلك".

وسجل كريم الدبيس ركلته الترجيح بنجاح ضد باراجواي في ربع النهائي بعدما شارك كبديل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جيان ماتييتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.

كريم الدبيس أولمبياد باريس 2024 باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي أولمبياد باريس - يارا الشرقاوي: لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا أولمبياد باريس - منتخب مصر لـ اليد يضمن وصافة المجموعة بفوز الدنمارك على النرويج أولمبياد باريس - أحمد عاطف: عمل ميكالي واضح للجميع.. ونريد ميدالية لبلدنا ولأجله شخصيا أولمبياد باريس - حمدي يعوض عيد في قائمة منتخب مصر أمام فرنسا أولمبياد باريس - التونسي جوادي ينهي سباق 1500 متر في المركز السادس
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق 8 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي 15 دقيقة | كرة يد
يورشيتش: أرى أشياءً غريبة هنا لم أمر بها في مسيرتي من قبل 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد غرق ملاكم.. بيان من نادي الترسانة بشأن الواقعة 42 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر ناري من كولر - هجوم قوي على اتحاد الكرة واعتراض على الصفقات واستنكار السؤال عن أفشة ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي ساعة | باريس 2024
صراع المركز الثالث - زد يفقد الأفضلية ومواجهة حاسمة مرتقبة مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
بيراميدز ينتصر على زد ويؤجل تتويج الأهلي بالدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو