الدبيس: إبراهيم عادل فريد من نوعه.. ونركز على تحقيق ميدالية أولمبية

أشاد كريم الدبيس ظهير منتخب مصر الأولمبي بما يقدمه إبراهيم عادل، وشدد على التركيز لتحقيق ميدالية أولمبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي عبر موقع فيفا: "نحن لا نستسلم، بل نلعب حتى الثانية الأخيرة من المباراة، وبفضل الله تمكنا من تسجيل هدف التعادل ضد باراجواي".

وأشاد بزميله إبراهيم عادل قائلا: "هو لاعب فريد من نوعه بالنسبة لنا، ولكننا متحدون كفريق واحد، ليس هناك نجم واحد للفريق بل الفريق هو النجم".

وأتم "نحن نكتب التاريخ حاليا، ونركز على تحقيق ميدالية لشعبنا المصري. هذا هدفنا منذ البداية ونحمد الله أننا اقتربنا خطوة إضافية من تحقيق ذلك".

وسجل كريم الدبيس ركلته الترجيح بنجاح ضد باراجواي في ربع النهائي بعدما شارك كبديل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جيان ماتييتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.